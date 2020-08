Kunstvoll geniessen

Dieses Haus fällt auf in Sent. Eine mit Holzbalkonen gesäumte Fassade, ein lauschiger Garten unter schattigen Bäumen – das alles ist eher ungewohnt in einem ­Engadiner Dorf mit seinen trutzigen Steinhäusern. Spürbar anders ist auch die Atmosphäre, die einen beim Eintreten in die Pensiun Aldier umfängt. Es ist ein Ort der Entspannung, des Entschleunigens, des Relaxens: Ein grosser Salon mit bequemen Ledersesseln, Fotos und Wänden voller Bücher lädt ein zum Schmökern, Lesen und Verweilen. Getafelt wird an schlicht gedeckten Tischen unter Originalgrafiken des berühmten Bündner Künstlers Alberto Giacometti.