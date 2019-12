SnowpenAir Kleinen Scheidegg

Woodstock in Schnee und Eis

Listet man all die grossen Namen auf, die schon auf der Kleinen Scheidegg am SNOWPENAIR gespielt haben, erinnert das ans legendärste Festival der Rockgeschichte. Am 4. und 5. April 2020 findet das Winter-Openair in der Jungfrau Region zum letzten Mal statt.