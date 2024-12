Anders als in anderen Jahren traten am Testtag Anfang Oktober auf dem Gelände von TCS Training & Freizeit AG – Zentrum Betzholz in Hinwil ZH ohnehin fast ausschliesslich vollelektrische Modelle in der Endauswahl der letzten zehn gegeneinander an. Das machte es der 15-köpfigen Fachjury um Jury-Präsidentin und Ex-Sauber-F1-Teamchefin Monisha Kaltenborn (53) nicht einfacher, die Sieger zu küren.