Kompliziert ist, wenn man wie bei Marc Gisin nicht genau weiss, wo das Problem liegt. 2018 stürzt er in Gröden schwer, er bricht sich Dutzende Knochen, hat eine Lungenquetschung, die ihn beinahe das Leben kostet. Doch die erlittene Kopfverletzung war beim Sturz in Kitzbühel 2015 eigentlich noch schlimmer. So steht er im August 2019 wieder auf den Ski, mit dem Gefühl, alles sei in Ordnung. Doch schnell spürt er, dass etwas nicht stimmt. Schiebt es auf sein Unterbewusstsein ab, auf das Vertrauen, das nach dem Sturz noch fehle. Doch es geht um die Wahrnehmung von sich selbst im Raum und in Bezug zu allem andern — was er aber erst viel später herausfindet. Gisin versucht es greifbar zu machen: «Wenn du nicht wirklich spürst, wie sich der Ski verhält, dann setzt du vermeintlich am richtigen Ort an für die Kurve, dabei bist du am falschen und merkst es nicht.» Der Ski macht nicht, was Marc will. Auf einer Abfahrt: brandgefährlich.