Kaitlyn McGregor

Die Affinität zum Eis wurde McGregor in die Wiege gelegt. Ihr Vater ist der kanadische Eishockeytrainer Mark McGregor, der den SC Herisau in den 90er-Jahren sensationell in die Nationalliga A führte. Seine Frau und Sohn Ryan begleiteten ihn in die Schweiz, in Herisau kommt Tochter Kaitlyn zur Welt. Beide Kinder beginnen mit Eishockey. Kaitlyn spielt stets in Bubenmannschaften, da es in diesem Alter keine Mädchenteams gibt, und fällt rasch durch ihre läuferischen Fähigkeiten auf.