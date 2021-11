Womit wir vom Hobby zum Beruf des Justin Murisier kommen. Denn seiner familiären Herkunft verdankt der gelernte Förster nicht nur die Liebe zum Bike, sondern auch jene zum Skirennfahren. «Meine Eltern konnten sich den Töffsport für alle ihre Kinder nicht leisten. Aber weil meine Grossmutter im Skigebiet von Bruson ein Bergrestaurant betrieb und Mama oft bei ihr aushalf, stand ich schon früh auf Ski. Und da ich auch schnell ziemlich gut war, gab es für mich nie eine Qual der Wahl zwischen den Sportarten.» «Ziemlich gut»? Ziemlich untertrieben! Justin ist so gut, dass er am Ende seiner Juniorenzeit als grösste Schweizer Skihoffnung gilt. In der Saison 2010/11 bestreitet er mit 18 Jahren seine ersten Weltcuprennen. Seite an Seite mit einem gewissen Alexis Pinturault aus Frankreich als weiterem Debütanten. Schon in seinem fünften Einsatz auf höchster Ebene fährt Murisier beim Slalom von Val d’Isère als Achter in die Weltelite. Der gleichaltrige Pinturault träumt da erst von Punkten.