So viel Gradlinigkeit in der Analyse der eigenen Möglichkeiten ist nicht alltäglich. Schon gar nicht für einen Schweizer, und noch weniger für einen, der sagt: «Ich zeige in Interviews selten meine wahre Gefühlslage. Das ist nichts für die Öffentlichkeit.» Aber es ist Welten entfernt von überheblichem PR-Geschwätz in eigener Sache. Denn Helmut Krug bestätigt das schier grenzenlose Potenzial Meillards: «Von der Gabe, der Beweglichkeit, der Technik her ist Loïc für mich der beste Skifahrer der Welt. Was nicht heissen muss, dass er auch der schnellste ist. Marco Odermatt beispielsweise ist der Gefühlsfahrer, der bei einem missglückten Schwungansatz spürt, wie er die Kurve trotzdem noch schnell machen kann. Loïc hingegen ist ein reiner Vollstrecker seines Plans.»