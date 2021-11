Es gibt Dinge, die Laurien van der Graaff nicht fehlen werden. «Trainings, die du nicht gern machst, Tage, an denen du lieber ausgeschlafen hättest. Aber das meiste wird mir fehlen. Ich bin gern mit den Leuten unterwegs. Immer noch. Ich habe viele Freiheiten genossen. Es ist ein Super-Leben.» Sie sagt, sie werde in den kommenden Monaten sicher etwas mehr nach links und rechts schauen. Eine Art Achtsamkeits-Training für emotionale Souvenirs. «Dieses Gefühl vor der Saison, wenn wir in den Norden fliegen. Dorthin, wo es den ganzen Tag dunkel ist. Du gehst da hin und hast diese Vorfreude, wenn du am Morgen die anderen triffst. Das werde ich vermissen.»