«Wir haben das Herz auf dem rechten Fleck»

Erzählen Sie vom Moment, wo der Bruder das erste Mal auf dem Podest stand.

Gino: Das erste Podest für Mauro war die Bronzemedaille an der WM 2017 in St. Moritz. Daran erinnere ich mich sehr gut. Die ganze Familie war vor Ort. Ich war der Einzige daheim in Lenzerheide, weil ich die Vorbereitung auf den Riesenslalom machte. Ich verfolgte sein Rennen am Fernsehen. Es war eine brutale Emotion. Ich schrie. Ich hatte danach keine Stimme mehr. Daheim an einer WM eine Medaille – das war unglaublich. An diesem Abend noch fuhr ich nach St. Moritz an die Rangverkündigung. Es waren Super-Emotionen.

Mauro: Bei Gino kann ich mich nicht mehr erinnern. (lacht) Nein, ich scherze. Natürlich war es unglaublich. Ich weiss, was in ihm vorgeht. Ich weiss, was er kann. Es hätte schon lange passieren müssen. Und im vergangenen Jahr hat es im Eröffnungsrennen in Sölden geklappt. Im ersten Lauf führte er, und ich konnte erahnen, was in ihm vorging. Dass er dann aber das Podest ins Ziel brachte, löste viel bei uns aus. Ich hatte eine Riesenfreude. Weil ich weiss, wie viel es braucht. Es ist eine schöne Erlösung. Ich weiss auch, dass es für ihn nicht immer einfach war, wenn es bei mir klappte. Damit musst du umgehen können. Und das konnte er. Es hätte auch umgekehrt sein können.