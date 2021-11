Wir sind Rebellen

Alex Fiva über Fanny Smith

«Sie ist die gute Laune in Person. Sie lacht so viel. Fanny ist sehr professionell. Und seit sie bei uns im Team ist – und nicht mehr mit dem eigenen Team unterwegs – hat sie technisch noch viel mehr Fortschritte gemacht. Sie weiss auch, dass es ihr etwas bringt, wenn sie uns Männern hinterherfährt. Und obwohl sie schon so viel erreicht hat, gibt sie alles für den Erfolg. Sie ist eine sehr akribische Arbeiterin und hat uns als Team an Grossanlässen schon ein paarmal aus der Misere geholt. Das eine oder andere könnte auch ich noch von ihr lernen. Fanny ist eine Person, der es egal ist, was die Leute über sie denken. Sie geht einfach ihren Weg. Und ist meist gut damit gefahren. Wenn wir früher nach den Rennen mal gefeiert haben, ist sie meistens früher abgereist. Nicht, weil sie Partys nicht mag oder wegen der Sprachbarriere oder so – sie kann abgesehen davon sehr gut Deutsch –, sondern weil der oder die Erfolgreichste meistens Runden spendieren soll. (lacht) Sie passt aber voll in unser Team.»