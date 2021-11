Zick-Zack der Gefühle

Zurück in der Schweiz nimmt Danioth, welche unter der Woche in Steinhausen ZG ein Studio bewohnt, das Training im Leistungszentrum «On your marks» in Cham ZG wieder auf. Nach Einheiten auf dem Therapielaufband im Wasser und Physiotherapie folgen Kraftaufbau und Schneetrainings. Ihr Knie hält selbst extremen Belastungen ohne Kreuzband so gut stand, dass Danioth den OP-Termin absagt, um eine erneute Pause und Reha zu vermeiden. Doch kurze Zeit später der Sinneswandel. «Mir wurde bewusst, dass ich nicht so schnell wie möglich, sondern vor allem noch so lange wie möglich Ski fahren will.»