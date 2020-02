«Dann bin ich frei»

Seewer rast über eine Welle in Richtung einer Kurve. Dort hat sich ein Fahrer mit seiner Maschine in den Sand gelegt. Seewer verlangsamt, fragt, ob alles in Ordnung sei. Dann heult sein Motor auf, und er fährt weiter. Zehn Minuten später lässt er sich in einen Stuhl fallen. Heftige Böen wehen vom Meer her. Seewer zieht sich den Kragen in den Nacken. «Risiko? Ich habe gelernt, es besser abzuwägen», sagt er. «Bis 18 kannte ich das nicht. Bis dahin blendet man es aus. Alles geht – denkst du.» Vor zwei bis drei Jahren fing es an, dass er mehr zu überlegen begann. Unterschätze ich diese Kurve nicht? Kann ich das alles Vollgas fahren? Was passiert, wenn es nicht aufgeht? «Ich fahre heute taktischer», sagt Jeremy. «Ich muss einen Plan B im Gepäck haben, nicht nur Vollgas.» Es gibt ein Leben danach.