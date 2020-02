«Federer konnte fast alles besser»

Sie haben Ihren Neffen als Trainer von klein auf bis 2017 begleitet. Kann man ein Kind zum Star formen?

Viele Trainer glauben es, aber es stimmt nicht. Das Kind muss ein Champion sein wollen, das steht an erster Stelle. Und es muss lernen wollen. Im Leben zählt nur, was man lernt. Man kann fast alles lernen. Aber noch wichtiger ist, dass man alles verbessern kann. Dafür braucht es manchmal schmerzhafte Erkenntnisse. Vor einem der ersten Spiele Rafaels gegen Roger Federer, dem Endspiel in Monte Carlo 2006, zählte ich meinem Neffen auf, was Federer alles besser kann. Und das war so ziemlich alles. Rafa reagierte etwas sauer.