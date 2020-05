Als Kind ist Gabi eine gute Schwimmerin. Mit den Eltern und der 15 Monate jüngeren Schwester Sonja geht es in den Ferien oft ans Meer. In einem Sommer in Monterosso an der ligurischen Küste merkt sie erstmals, wie trügerisch das offene Wasser sein kann. Trotz roter Flagge schwimmt sie hinaus. Die Wellen spülen über sie hinweg. «Ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Der Salvataggio holte mich raus. Fast wäre ich ertrunken.». Dabei ist Gabi eher zurückhaltend. Sie schiebt die kleine Schwester vor, wenn sie ein Gelato bestellen will. «Ich war nie sehr mutig», sagt sie. Die Kindheit ist abwechslungsreich. Die Mädchen geniessen Freiheiten, treiben viel Sport. Es geht in die Berge, mit dem Velo der Donau entlang. «Wir machten spannende Sachen. Es war oft abenteuerlich.» Daheim begleitet sie die Musik. Mutter Verena spielt Geige, der Vater Klavier. «Wir sind mit klassischer Musik aufgewachsen. Mein Klavierlehrer deckte mich mit Béla Bartók ein. Dabei konnte ich mit ihm nichts anfangen. Aber ich spiele immer noch Klavier.» Als Gabi in die dritte Klasse kommt, zieht die Familie nach Olten. «Ich war geprägt durch die Herausforderung, als kleines Mädchen mit einem anderen Dialekt eine neue Heimat zu finden. Ich fing an zu Oltnern. Ich wusste, das ist mein Ticket zu Freunden.» Sie ist Meisterin der Anpassung. Die Schwester passt sich nicht an. Und hat eine harte Zeit. Irgendwann ändert sich das. Sonja entwickelt so Persönlichkeit, Gabi ist verunsichert. Aber sie ist gut in der Schule, gut im Sport. Sie ist bei den Buben beliebt, weil sie jedes Fussballresultat kennt, über jedes Überholmanöver in der Formel 1 diskutieren kann. Aber den Mädchen ist sie mit ihrer direkten Art ein Dorn im Auge. «Sie haben mich nach einer Stunde rausgenommen, einen Kreis um mich gemacht und gesagt, ich soll mich ändern. Sie sagten: ‹Wenn nicht, schaffen wir es, dass sie dich zwangsversetzen.› Ich sagte, ich würde mich für niemanden ändern. Dann ging ich geradeaus in die Toilette und fing an zu weinen.» Am nächsten Tag erhält sie von der Klasse die Forderung schriftlich. Alle unterschreiben, obwohl die Buben gar nicht wissen, was im Brief steht. Gabi zerreisst das Blatt. Die weiteren sechs Jahre an der Schule werden zum Spiessrutenlauf. Das Wort Mobbing kennt Ende der Achtziger noch kaum jemand. «Aber das erlebte ich. Es war ganz schlimm.» Sie hat das Glück, dass daheim eine verständnisvolle Mutter auf sie wartet. Fast täglich sprechen sie darüber. Fast täglich heult sich Gabi aus. «In dieser Zeit wurde das Laufen mein Freund», sagt sie. «Ich rannte bis zu fünfmal pro Woche jeweils fast eine Stunde. So konnte ich meine Aggression, die ich im Körper angestaut hatte, abbauen. Die Energie, die ich verbrannte, war extrem. Darum blieb mein Körper so. Das ist ein Teil meiner Jugend, der sehr schwierig war. Aber es war eine Lebensschule. Die Jugend hat mich gefestigt, zu sein, wie ich bin.»