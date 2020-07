«Die Eltern behandelten uns gleich»

Alessandro Barnetta sagt dazu: «Als sich abzeichnete, dass Tranquillo den Durchbruch schafft, hatte ich bereits mein eigenes Leben und mich in meinem Job etabliert.» Nur einmal hätte er mit seinem Bruder gern getauscht: «Als er an der WM 2006 in Dortmund gegen Togo vor 65 000 spielen konnte. Wenn du in einer derart elektrisierenden Atmosphäre aufläufst und noch den entscheidenden Treffer zum 2:0 erzielst, muss das ein grandioses Gefühl sein.» Quillo habe durch den Fussball bestimmt Erfahrungen gemacht, die er nie machen werde.