«Ich spürte niemals Neid»

Wildlederschuhe, Jeanshemd, ein üppiger Bart. Yannick Josi tritt in die Sonne. Mitten im lebendigen Schiffbau-Areal unter der Zürcher Hardbrücke. Gleich nebenan arbeitet er. Der 32-Jährige ist im Marketing und Business Development für eine grosse Wirtschaftsprüfungs- und Treuhandfirma tätig und hat gerade Mittagspause. Für viele, die ihn nicht gut kennen, ist er einfach der Bruder von Roman, des NHL-Stars, der derzeit als einer der besten drei Verteidiger der Welt gilt. Er setzt sich auf eine Bank. Und erzählt. «Wir hatten es immer gut, hatten nie ein Gschtürm», sagt er und lächelt. Er hat ein Familienalbum mitgebracht. Kindergeburtstage, Sommerferien. Mal eingebuddelt im Sandstrand, mal posierend mit der Ferienromanze auf dem Campingplatz, mal in voller Eishockey-Montur. Fast immer Yannick neben Roman. Unzertrennliche Brüder, festgehalten zwischen Seidenpapier. «Wir sind immer raus und spielten. Wir wuchsen in einer Siedlung in Ostermundigen auf, in der es sehr viele Kinder in unserem Alter hatte. Dauernd waren wir in Bewegung.»