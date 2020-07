«Ich vermisste meine Schwester»

In dieser Zeit gibt es wieder eine Parallele in ihren Leben. Auch Fabio orientiert sich beruflich neu. Der Informatiker absolviert nach der Berufsmatura die Passerelle und beginnt ein Studium in Erziehungswissenschaften. Heute steht er kurz vor dem Bachelor-Abschluss. Während den Semesterferien betreut er Schülerinnen und Schüler mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten an einer Tagesschule. Und er ist dabei, sich ein zweites Standbein aufzubauen – zusammen mit seiner Schwester. Mit «Brainput» bieten Kaeslins Workshops in psychischer und physischer Gesundheit für Firmen an. Auf dem Papier ist die Hierarchie klar geregelt. Ariella ist die Chefin. Doch Fabio mehr als ‹der Mitarbeiter von...›. «Sie hört mir zu und gibt viel auf meine Meinung.» Die beiden sind — beruflich und privat — Geschwister auf Augenhöhe.