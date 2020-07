«Klar, nützt mir Ninos Name»

Hätte, könnte, wäre. Einen Bruder zu haben, der in jener Sportart der Weltbeste ist, in der man bei früheren Vergleichen auf Augenhöhe war, könnte zu wehmütigem Blick zurück verleiten. Mario Schurter, 36, lacht darüber nur, so wie er generell keiner zu sein scheint, der alte Wunden leckt und Probleme wälzt. «Ab und zu habe ich mich zwar gefragt: Shit! Warum bin ich eigentlich nicht weitergefahren? Aber dann denke ich: Er hat sein Ding gemacht, ich meins. Ich bin glücklich mit meinem Leben in Italien, mit meiner Familie. Auf all die vielen Verpflichtungen, die Nino hat, kann ich gut verzichten.»