«Wie es mir geht, war egal. Ich war nur noch ein Anhängsel»

Dass Tanja in jungen Jahren mehr elterliche Zuwendung erhalten habe, verneint Bettina Geiger vehement. «Unsere Eltern waren sehr sensibel, gerecht und bewusst diesbezüglich. Es war überhaupt kein Problem.» Die beginnen erst 2006. Als Tanja in Turin als Olympiasiegerin ins Ziel fährt, sitzt ihre Schwester in Thun vor dem TV und schöppelt die Tochter. Sie freut sich mit Tanja — bis zwei Minuten später das Telefon klingelt. Ein Journalist eines Basler Radiosenders fragt: «Frau Geiger, wie fühlt man sich als frischgebackene Olympiasiegerinnen-Schwester?» Bettina Geiger ist konsterniert. «Wie es mir geht, wer ich bin, interessierte ihn gar nicht. Ich war nur noch ein Anhängsel.» In der Folgezeit akzentuiert sich das. Die sportliche Frau, die als freiberufliche Architektin Karriere macht, fühlt sich ausgenutzt, auf die Schwesternrolle reduziert. Und das nicht nur durch die Medien: «In Thun fragten mich die Leute auf der Strasse nicht, wie es mir, sondern nur, wie es Tanja gehe.» Dass sie im selben Haus wohnt wie ihre Schwester mit Familie, macht es nur schwerer. «Ihr Terminplan war plötzlich massgebend, egal, wie der gemeinsame Wäsche-, Putz- oder Gartenplan aussah. Ich hatte das einfach zu akzeptieren. Sprach ich sie darauf an, war ich kleinlich.» Der Olympiastar ist sofort gewohnt, dass ihr in der Heimat überall der rote Teppich ausgerollt wird. «Die Leute trugen ihr alles hinterher und strichen ihr um die Beine, in der Hoffnung, etwas von ihrem Ruhm abzubekommen.» Für die Eltern Frieden ist es auch nicht leicht; insbesondere die Mutter spürt den Konflikt, gerät gefühlsmässig zwischen Hammer und Amboss. Zum Glück ist für Bettina Geiger Ehemann Ruedi in dieser Zeit Mentor und Stütze. «Er half mir, alles zu relativieren, baute mein Selbstwertgefühl auf.»