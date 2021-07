Unsere Beachvolleyball-Trümpfe in Tokio

Mittlerweile finden Turniere auch in Innenstädten statt. Was gefällt Ihnen besser?

H: Schwierig zu sagen. Beides hat seinen Charme. In den Städten finde ich es cool, weil es abstrakt ist: Man bringt den Strand dorthin, wo er sonst nicht wäre. Unser Sport wird so auch einem neuen Publikum zugänglich. Andererseits war es eine schöne Abwechslung, kürzlich in Cancún wiedermal an einem natürlichen Strand zu spielen.

V: In den Städten zu spielen, liegt uns, da es die Bedingungen sind, in denen wir hier trainieren – ohne den oft starken Wind am Meer. Von der Atmosphäre her ist beides cool.