«Das bleibt aussergewöhnlich»

Ihre Hauptaufgabe ist es, Spieler zu finden, die in diesen Gedanken von Fussball hineinpassen. In den vergangenen beiden Saisons gab es «No-name-Transfers», die für Aussenstehende verwunderlich wirkten: Ruiz aus der spanischen Provinz, Quintilla aus Puerto Rico und der zweiten US-Division, Demirovic von einer Ersatzbank in Spanien, Letard aus Aalen, Guillemenot von der Tribüne in Wien. Lauter Volltreffer. War das einfach Glück?

Zunächst: Unter unseren Transfers vor der Saison gab es auch einzelne, die keine Volltreffer waren. Aber es ist eigentlich ganz einfach: Wir betreiben in St. Gallen ein Projekt, das auf solchen Transfers aufbaut. Wir haben nicht die Mittel, Stars oder auch nur gestandene Spieler zu holen, bei denen wir davon ausgehen könnten, dass sie einschlagen. Deshalb gilt unser Augenmerk Spielern, die an einem schwierigen Punkt ihrer Karriere stehen und einen neuen Anlauf machen wollen, oder solchen, die noch jung und unerfahren sind.