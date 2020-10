Der Himmel ist die Grenze

Diese Herzensangelegenheit lässt sich leicht nachvollziehen, wenn einer mit 18 Jahren in der Königssparte der Leichtathletik an der U20-WM in Finnland Bronze holt und ein Jahr darauf zum U20-Europameister gekürt wird. Gleichwohl richtet Simon Ehammer seinen Fokus auch auf die weiten Sätze in die Sandgruben. «Den Schweizer Rekord habe ich auch im Weitsprung im Visier.» Doch die Zehnkampf-Bestmarke und auch die 8,27 m im Weitsprung kann er frühestens nächste Saison knacken. «So ein Satz quasi quer über drei geparkte Autos hinweg, das ist schon cool!» Dabei hat er als Mass den neuen BMW-Kombi vor Augen, den ihm sein Sponsor in Appenzell in Anerkennung der heurigen Leistungen zur Verfügung stellt. Und nicht etwa den Mini, den Ehammer zuvor fuhr. Auch das ein Symbol für den rasanten Aufstieg des Schweizers mit einem Tattoo des Tiroler Adlers unter den Achseln.

Dass sich Simon Ehammer nun als Zehnkämpfer an der Schwelle zur Weltklasse befindet, verdankt er auch der Entwicklung seiner Persönlichkeit. Konnte er als Jugendlicher mit Misserfolgen kaum umgehen und brachte sich dadurch oft genug in einen Negativstrudel, hat er nun verinnerlicht, sich nach einer weniger geglückten Disziplin jeweils bewusst einen kurzen Moment des Frusts zu gönnen und dann sofort frei von negativen Gedanken auf den nächsten Start zu fokussieren. «Ich bin heute auf dem Wettkampfplatz viel gelassener. Zwischen zwei Disziplinen esse ich auch mal genüsslich einen Cervelat. In unserer Sparte kann man seine Gegner auch auf diese Art beeindrucken.» An der notwendigen Coolness mangelt es dem Appenzeller ohnehin nicht: Bevor er vergangenes Jahr an die U20-EM nach Boras in Schweden abreiste, verabschiedete er sich bei seiner Chefin im Sportgeschäft mit den Worten: «Wir sehen uns vor meinen Ferien noch. Ich komme nach der EM rasch vorbei, um euch die Goldmedaille zu zeigen.»

Und nun formuliert Ehammer erneut unzweideutige Ziele: «Keine Frage, ich will eine Medaille bei Olympia 2024 in Paris. Und weil ich dann erst 24 bin, könnte ich 2028 in Los Angeles nachdoppeln.» Welcher Farbe die Medaillen sein sollen, deutet der beste Schweizer Zehnkämpfer mit einem Blick in die Geschichtsbücher und einem entwaffnenden Lachen an: «Es gab bisher drei Zehnkämpfer, die zwei Mal Olympiasieger wurden. Ich wäre gern der vierte.» So geht gesundes Selbstvertrauen.