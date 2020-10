«Die Millionen lassen mich kalt»

War die NHL streng mit Trainingsregeln im Corona-Modus?

Sehr streng. Jeden Tag gingen wir mit der Maske in die Garderobe. Jeder musste sich testen lassen, dann die Temperatur nehmen, auf einer App mussten wir täglich eingeben, ob wir Symptome verspürten. Erst dann durften wir in die Arena. Dort wurde die Temperatur noch einmal genommen. Jeder bekam eine eigene angeschriebene Trinkflasche. Nach dem Training war das Essen in einer Tasche bereit. Das mussten wir nach Hause nehmen. Theoretisch waren wir zwar frei zu tun, was wir wollten, aber sie sagten uns, was passieren kann. Du bekommst Covid, musst in Quarantäne, verlierst deine Form, deinen Platz, dann bist du vielleicht weg vom Fenster. Ein sanfter Druck war also da. (lacht)