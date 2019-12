She’s back!

Frühstück im Paradies. Aufgedeckt wird direkt am weissen Sandstrand, mit Blick auf den türkisblauen, ruhigen Indischen Ozean. Das Frühstücksbuffet ist so gross wie ein Basketballfeld. «Soigner les détails» heisst die Devise. Also fragt die junge Köchin nach: «Wie hätten Sie Ihre Omelette denn gerne: Well done oder fluffy?» Fluffy natürlich; wir staunen, wie konzentriert und präzis die Köchin auf der heissen Teppanyaki-Platte die Omelette rollt. Beim Honig bieten sich drei Monoflower-Varianten an: Litschi, Eukalyptus und Rosewood. Far East gibts auch: Lamm oder «Ladyfingers» beim Inder. Miso-Suppe oder Congee beim Japaner. Weniger Gesundes mittendrin: Pizza und Mozzarella. Der Neuseeländer Dwayne Cheer ist der neue Executive Chef im «One&Only Le Saint Géran» auf Mauritius. Als ­erste Amtshandlung peppte er das Frühstücks­buffet auf: «Es muss vibrieren», sagt der Boss. «Das Frühstück ist für die Gäste die wichtigste Mahlzeit und sorgt für gute Laune.» Chef Dwayne, Fan der All Blacks (das fantastische neusee­ländische Rugby-Team) steht auf «healthy food»: Vegi-­Corner, ­Vegan-Corner, Glutenfrei-Corner. «Ohne geht es heutzutage nicht mehr», weiss der weit gereiste Chef.