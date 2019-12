Südsee für Wagemutige

Der Blick aufs Tropenparadies wird von der Gischt der Wellen getrübt, die ins Motorboot schwappen. Vom Strand her erklingt ein fröhliches «Bula, Bula». Die Begrüssung der Fremden ist herzlich, mit Musik und Blüten­ketten. Ukulelen begleiten die poly­ne­sischen Gesänge der Inselbewohner. So stellt man sich die Südsee vor. Ein Setting wie gemacht für die Leinwand. «Cast Away», «Die Blaue Lagune», «Contact» – alles Hollywood-Klassiker, die auf dem Archipel am anderen Ende der Welt gedreht wurden. So kommt es, dass die meisten Filmfans schon auf Fidschi waren. Zumindest im Kino.