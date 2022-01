Mit Capus, Lenz & Parmelin zu Tisch

Am Abend des 24. Januar lädt der SI-Stammtisch in der Region Aargau-Solothurn zum Gespräch! Wir sind zu Gast im Restaurant Flügelrad von SI-Kolumnist Pedro Lenz in Olten. Mit ihm am tonnenschweren Eichentisch im Gewölbekeller sitzen Schriftsteller-Kollege und Barbesitzer Alex Capus, Bundesrat Guy Parmelin, die Philanthropin Sonja Dinner von der Stiftung Solidarité Suisse und zwei Leserinnen der SI, die an diesem politisch-kulturellen Abend mit SI-Chefredaktor Werner De Schepper über Gott und die Welt reden wollen.