Abschied von einer legendären Monarchin

Elizabeth Alexandra Mary oder «Lilybet», wie sie von ihren engsten Verwandten genannt wird, wird am 21. April 1926 am frühen Morgen um 2.40 Uhr in London geboren. Sie kommt per Kaiserschnitt im Geburtshaus ihres Grossvaters zur Welt und wird drei Jahre später am 29. Mai 1929 in der Privatkapelle des Buckingham-Palasts getauft. Das Interesse an der kleinen Lilybet ist gross, das Magazin «Time» setzt sie im April 1929 zum ersten Mal auf die Titelseite.