Kokosöl

Das Pflanzenfett sorgt nicht nur dafür, dass unsere Mähne gesund und geschmeidig bleibt, sondern auch nachwächst. Die im Kokosöl enthaltenen Mineralien sowie Spurenelemente wie Eisen und Kalium liefern der Haarwurzel wichtige Nährstoffe, die sie stärken. Dadurch wird das Wachstum begünstigt und Haarausfall gleichzeitig reduziert. Das gilt auch für unsere Augenbrauen. Um sie wieder auf Vordermann zu bringen, tragen wir vor dem Schlafengehen eine kleine Menge des Pflanzenfetts auf die Härchen auf und massieren es ein. Anschliessend lassen wir es über Nacht einwirken. Rückenschläfer*innen sind klar im Vorteil: Wer sich nachts viel dreht oder wälzt, sollte das Kissen mit einem Überwurf vor Fettflecken schützen.