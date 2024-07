Fehler 5: Zu wenig

Sonnenschutz ist nicht gleich Sonnenschutz: Wer also vor einem vollen Regal steht, soll nicht bloss auf die Optik der Tube, sondern auch auf das, was drin ist, achten. Im besten Fall greifen wir zu einem Produkt, das auf unseren Hauttyp abgestimmt ist und einen starken UVA- und UVB-Schutz enthält. Dass wir mit einem LSF 20 schneller braun werden als mit einem LSF 50, ist ein Trugschluss. Denn der Lichtschutzfaktor bestimmt nicht, wie stark das Sonnenschutzmittel ist, sondern wie lange es uns schützt. Das bedeutet nicht, dass wir mit einem hohen LSF 50+ den ganzen Tag lang geschützt sind. Auch dann ist regelmässiges Nachcremen ein Muss. Allerdings weniger häufig als mit einem LSF 20. Aber Achtung: Je nachdem, wo wir uns befinden, ändert sich die Eigenschutzzeit unserer Haut. Will heissen: Je näher wir uns in den Ferien am Äquator befinden, desto weniger hoch ist sie. In Italien ist sie daher höher als auf den Malediven – Hauttyp hin oder her.