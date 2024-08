5 Frisuren, die einen fettigen Ansatz kaschieren

Klassisch, aber modern: Der tiefe Dutt

Okay, dieser Look ist nun wirklich kinderleicht und in kurzer Zeit ready. Wir meinen sogar: Für einen Morgen ohne Zeit zum Duschen ist dieser Hairstyle die schnellstmögliche Alternative, die trotzdem superchic aussieht. Beweis: Der tiefe Dutt wirkt so elegant, dass er es sogar mit Sofia Richie aufs Filmfestival in Venedig geschafft hat.