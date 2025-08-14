Bei hohen Temperaturen würden wir unser Haar am liebsten ständig zu einem Dutt zusammenschnüren. Damit es auf unseren Köpfen nicht zu langweilig wird, haben wir 5 schnelle Alternativvorschläge zu dem einfachen Knoten:
1. Tiefer Dutt + Tuch
Tücher sind DAS Frisuren-Accessoire 2024 mit dem sich jeder Look im Handumdrehen aufwerten lässt. Einen tiefen Dutt tragen wir jetzt mit Mittelscheitel und eng am Kopf. Der Knoten im Nacken wird mittels eines Seidentuchs verfeinert.
2. «Messy» Banane + Haarklammer
Banana-Clips à la 90er sind zurück auf unseren Köpfen. Umso unordentlicher die Hochsteckfrisur, desto cooler der Look.
3. Hoher Dutt + bunter Scrunchie
Wenn es wirklich so RICHTIG heiss wird, ist es am befreiendsten die Haare komplett hochzubinden. Der Frisur wird mit einem Scrunchie oder einem Tuch ein kleines aber sehr feines Upgrade verliehen.
4. Tiefer Dutt × 2
Emily Ratajkowski macht aus einem tiefen Dutt gleich zwei und zeigt uns einen verspielten Spice Girls Retro-Look.
5. Haarreif war gestern
Wir sagten ja, Tücher sind DAS Must-have in Sachen Frisuren. Die seidigen Schals sind ideal, um unseren Schopf an heissen Tagen vor der Sonne zu schützen und sind gleichzeitig luftig genug, damit man nicht ins Schwitzen gerät. Sie eignen sich hervorragend als Alternative für harte Haareifen.