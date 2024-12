Hach, der Bob. Was wären wir nur ohne ihn? Wesentlich schlechter frisiert, so viel steht fest. «Powerless»-Star Vanessa Hudgens geht dieses Risiko erst gar nicht ein und verlässt sich auf den trendy Schnitt in Kinnlänge. Gerade im Winter (Schal- und Mützen-Wetter) vermeiden wir so zottelige Spitzen, im Sommer einen überhitzten Kopf. Noch ein Pluspunkt des Bobs? Er lässt sich super easy stylen und sieht auch undone noch cool aus.

5. Let it flow