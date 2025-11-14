5 verblüffende Beauty-Tipps mit Concealer

2. So hält der Lidschatten bombenfest

Wer sich schon etwas länger mit Pinseln und Farben beschäftigt, der weiss: Vor dem Anstrich kommt die Grundierung. Und genau das gilt auch für unser Gesicht. Vor dem Auftragen von Lidschatten tragen wir nämlich erstmal Concealer aufs Augenlid auf. Dieser gleicht nicht nur den Hautton aus, sondern schafft eine länger haltende Grundlage für das Augen-Make-up. So bleibt der Lidschatten den ganzen Tag an Ort und Stelle.