5 verblüffende Beauty-Tipps mit Concealer

Abdeckstift. Highlighter. Wach-Macher. Lebensretter. Es gibt viele Begriffe, die dem Concealer als Synonym dienen. Vor allem, wenn er unsere dunklen Augenringe ganz unauffällig verschwinden lässt. Doch wusstet ihr, dass er auch das Augen-Make-up und die Brauen verschönert? Wir erklären, wie's geht.
1. Concealer für den perfekten Lidstrich
Der perfekte Lidstrich gehört nach wie vor zur Königsklasse der Beauty-Disziplin. Schon der kleinste Patzer zerstört das ebenmässige Bild und die mühevoll aufgewandte Zeit ist für die Katz. Glücklicherweise gibt es in der Kosmetikindustrie aber eine Art TippEx: den Concealer. Wer nämlich die kleinen Ausrutscher mit etwas Concealer überdeckt, dem gelingt der Lidstrich auch ohne Wutausbruch.
2. So hält der Lidschatten bombenfest
Wer sich schon etwas länger mit Pinseln und Farben beschäftigt, der weiss: Vor dem Anstrich kommt die Grundierung. Und genau das gilt auch für unser Gesicht. Vor dem Auftragen von Lidschatten tragen wir nämlich erstmal Concealer aufs Augenlid auf. Dieser gleicht nicht nur den Hautton aus, sondern schafft eine länger haltende Grundlage für das Augen-Make-up. So bleibt der Lidschatten den ganzen Tag an Ort und Stelle.
3. Vollere Lippen ohne Spritze
Ihr wollt Lippen wie Kylie Jenner, aber habt keinen Bock auf einen Besuch beim Beauty Doc? Dann greift einfach zum Concealer und tupft davon etwas an den oberen Lippenrand sowie in die Mitte der Unterlippe. Jetzt noch mit glänzendem Gloss über die Lippe fahren und fertig ist die optische Täuschung. Schnell, einfach und vor allem um einiges günstiger als das Aufspritzen in der Schönheitsklinik.
4. Im Nu zur Traum-Braue
Statt die Brauen immer wieder nach zu zeichnen, könnt ihr sie auch durch das Umranden definieren. Dazu gebt ihr euren Concealer auf einen scharfkantigen Pinsel und zieht die Brauen entlang ihrer Ränder nach. So setzt ihr an den richtigen Stellen das Highlight und verschönert gleichzeitig eure Brauenform. Aber Vorsicht: Ihr solltet den Concealer anschliessend gut verblenden, sonst wirken die Kanten oftmals etwas zu hart.
5. Schnell und einfach eine BB-Cream zaubern
Ihr mögt BB-Creams, aber euch ist eben die letzte Dose ausgegangen? Keine Angst, auch dieses Problem löst der Concealer. Einfach den flüssigen Concealer mit eurer gewöhnlichen Tagescreme mixen und schon habt ihr eure eigenen BB-Cream, die von der Farbe und Pflege genau eurem Hautton entspricht. Je nachdem wie deckend die BB-Cream sein soll, könnt ihr bei der Menge des Concealers variieren.