Fehler 1: Schnelles, aggressives Bürsten

Was wir wirklich auf gar keinen Fall nach dem Aufstehen machen sollten, ist das Haar vom Ansatz an durchzukämmen. Knoten befinden sich meist in den Längen und wir ziehen sie so nur tiefer ins Haar. Besser: Unten, an den betroffenen Stellen, anfangen und sich nach und nach hocharbeiten. Das schont die Haarwurzel und sorgt für weniger Brüche.