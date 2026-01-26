Gerade aktuell ist die Versuchung, den Wecker am Morgen noch ein-, zweimal mehr auf Snooze zu stellen, besonders hoch. Wir müssen ja nirgends hin, nur bis an den Schreibtisch. Und trotzdem schaffen wir es, in Stress zu geraten. Was dafür auf der Strecke bleibt, ist Haar-Styling mit Ruhe und Bedacht. Es muss halt schnell gehen. Aber deshalb nachlässig werden? Lieber nicht. Sobald ihr diese Fehler vermeidet, steht der dauerhaften Traummähne – selbst bei wenig Styling-Zeit – nichts mehr im Weg.