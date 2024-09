Wirkung

Arganöl ist reich an essenziellen Fettsäuren und Vitamin E, die nicht nur Feuchtigkeit spenden, sondern auch die Haut geschmeidig pflegen – perfekt im Kampf gegen trockene Haut. Das enthaltene Vitamin E und die Antioxidantien geben dem Öl seine Anti-Aging-Wirkung, schützen vor schädlichen Auswirkungen freier Radikale und sorgen für ein jugendlicheres Aussehen. So verabschieden wir uns von Falten. Arganöl zeigt sich dank seinen entzündungshemmenden Eigenschaften auch bei Akne, Ekzemen und Hautirritationen von seiner wirkungsvollen Seite. In der Haarpflege entfaltet es sein volles Potenzial: Es nährt und stärkt das Haar, verleiht ihm natürlichen Glanz und sagt trockenen Spitzen Lebewohl.