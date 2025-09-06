Retinol

Was früher mal Q10 war, ist heute Retinol: Es gilt als eine der Anti-Aging-Wunderwaffen überhaupt. Aber was steckt eigentlich dahinter? Um es ganz kurz zu sagen: Vitamin A (wir konnten leider nicht herausfinden, warum es zwei Namen für ein und denselben Wirkstoff gibt). Falls es euch mehr darum ging, warum genau Retinol/Vitamin A so wichtig für uns ist: Es hilft bei grossen oder verstopften Poren, einem ungleichen Hautton, kleinen Fältchen – die Liste liesse sich weiterführen. Jetzt kommt der Haken: Das Ganze funktioniert deswegen so gut, weil Vitamin A eine Säure ist, die die oberste Hautschicht erneuert … in dem es sie abträgt. Auch wenn das schlimmer klingt als es ist: Wer noch keine Erfahrungen mit Retinol hat, sollte es zu Beginn höchstens einmal in der Woche benutzen und dann langsam aufstocken.