7 Gründe, weshalb Babypuder ein echter Alltagsheld ist

Babypuder benutzen wir gerne beim Wickeln des Babypopos. Denn er sorgt bekanntlich für eine zarte und gepflegte Haut – so viel ist klar. Alles Kinderkram also? Von wegen! Auch wir können von den Vorteilen des weissen Pulvers profitieren. Auch wer keinen kleinen Knirps zu Hause hat, hat also zahlreiche Gründe, sich trotzdem ein Döschen davon zuzulegen. Glaubt ihr nicht? Überzeugt euch selber!