Wirkungsvolle Inhaltsstoffe

Ein spritziges Beispiel für fermentative Kosmetik ist die Verwendung von fermentiertem Tee, auch bekannt als Kombucha, in Hautpflegeprodukten. Kombucha ist reich an Probiotika, die das Hautmikrobiom unterstützen, sowie an Antioxidantien, die gegen freie Radikale wirken. Ginseng, berühmt für revitalisierende und das Altern verzögernde Eigenschaften, wird durch Fermentation noch wirksamer. Weniger bekannt, aber nicht minder aktiv sind Gänseblümchenextrakt, Tonerde oder antioxidative Myrte.