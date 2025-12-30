Bisher haben wir Haarspray falsch benutzt

Fehlerhafte Technik

Für feine Haare ist die klebrige Flüssigkeit aus der Dose ein wahrer Segen: Der Ansatz sieht nach ein paar Sprühstössen nicht mehr ganz so platt aus und die Spitzen bekommen etwas mehr Struktur. Haltet ihr die Dose jedoch zu nah an den Kopf oder sprüht aus Versehen zu viel Produkt auf eine Stelle, verklebt sich die eine Strähne und andere bekommen gar nichts ab. Ja, vielleicht war eure Herangehensweise doch nicht so ausgeklügelt wie bisher angenommen. Doch diese Problemchen könnt ihr mit der richtigen Methode hinter euch lassen.