Was das Model hier vorführt, ist nicht die erste Hochphase des grauen Haars. Ab 2011 liessen sich junge Frauen die Nuance auf den Kopf färben. «Granny Hair» nannte sich das, und schon der Name zeigt: Die Frauen waren selbst noch keine Grossmütter, nur ihre Haare sollten so aussehen. Die Furcht, alt auszusehen, kannten die meisten von ihnen nicht. Graue Haare zu glatten Gesichtern, das war eher ein hübscher Verfremdungseffekt. Wer natürlich grau wird, ist sich im Klaren darüber, dass das kein Verfremdungseffekt ist, sondern die schiere Realität des Älterwerdens. Es gehört nicht unbedingt Mut dazu, das hinzunehmen, aber ein bisschen Gelassenheit braucht man schon. Anfangs zumindest, wenn sich die ersten Grauen beginnen, breit zu machen.