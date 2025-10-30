Brauchen wir wirklich Dolphin Skin?

So bekommen wir Dolphin Skin

Was es beraucht, um wie ein waschechter Delfin zu strahlen? Laut Mary Philipps, Make-up Artist von Kendall Jenner, Hailey Bieber und Bella Hadid, lediglich das eine oder andere Glow-Produkt. Nur, wenn sie Produkte sagt, meint sie damit gefühlt ein ganzes Necessaire voll. Wer Dolphin Skin haben möchte, muss nicht nur eine extrem grosse Ladung Geduld mitbringen, sondern auch einen leuchtenden Primer, Glow Drops, glänzendes Flüssig-Blush und ’nen Dew Stick. Wer on top auch noch mit einem ruhigen Händchen und zahlreichen Pinseln gesegnet ist, darf sich am Ende wirklich über einen delfinartigen Shine freuen.