Ursprung:

Ceramide sind eine natürliche Komponente, die in der Haut vorkommt und eine wesentliche Rolle in der Struktur und Funktion der Hautbarriere spielt. Ursprünglich entdeckt in menschlicher Haut, sind sie entscheidend für die Aufrechterhaltung der Feuchtigkeit und den Schutz vor äusseren Einflüssen. Ceramide helfen, die Haut geschmeidig zu halten und Wasserverlust zu minimieren, indem sie eine schützende Schicht bilden, die verhindert, dass Feuchtigkeit entweicht.