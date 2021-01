Charlènes Schopf im Laufe der Jahre

Wir geben es gleich zu: In der Welt passieren wichtigere Dinge als die neuen Haarschnitte eines (weiblichen) Royals. Naja und trotzdem haben wir es aber in uns, dieses kleine, neugierige Voyeur-Gen, das schon bei der kleinsten Veränderung Alarm auf unserem Trendradar schlägt. Drum haben wir uns auch – man könnte beinahe sagen leidenschaftlich – gern durch die Bilder geklickt, die Fürstin Charlène von Monaco Ende letzten Jahres mit ihrem rasanten Undercut zeigten. Eine Monegassin mit rasiertem Schädel – das sieht man nicht alle Tage. Und ganz vielleicht war es auch einfach eine herrlich harmlose Abwechslung zu allen anderen News, die 2020 so auf uns einprasselten.

Inzwischen hat die 42-Jährige ihren Scheitel wieder mittig gezogen, ihre rasierte Kopfpartie verdeckt. Zumindest für ein offizielles Foto. Trägt da jetzt sogar Partner-Look mit Tochter Gabriella, 6. Der Undercut scheint also passé zu sein. Was das kleine Gen in uns aufgeregt rotieren lässt: Was wagt Charlène als Nächstes?

Lassen wir uns überraschen, oder? Und schwelgen solange in haarigen Erinnerungen. Wo? Oben in der Galerie.