Computer- und Handybildschirme lassen die Haut altern

Doch wie kann man dem schädlichen Licht entgegenwirken? Beruflich bedingt sitzen die meisten Menschen täglich vor Computerbildschirmen, was in der Zukunft wohl eher zu- als abnehmen wird. Zumindest in der Freizeit sollte man sich aber häufiger eine Auszeit von der leuchtenden Technik gönnen. Eine Creme, wie die gegen UV-Strahlen, wurde leider noch nicht entwickelt, und es bleibt fragwürdig, ob ein wirklicher Schutz überhaupt möglich ist. Jedoch lässt sich von innen heraus gegen die Bildung der freien Radikale ankämpfen. Obst und Gemüse mit einem hohen Anteil an Antioxidantien, wie Beeren, Tomaten, Nüsse, Kaffee, Brokkoli und Kartoffeln, können die Radikale zum Teil abwehren.