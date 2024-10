Ursprung:

D-Panthenol, auch bekannt als Provitamin B5, ist ein Alkoholderivat des Pantothensäure-Vitamins, das eine Schlüsselrolle in der menschlichen Hautpflege spielt. Es ist ein essenzieller Nährstoff, der in der Natur vorkommt und in zahlreichen Hautpflegeprodukten verwendet wird. D-Panthenol wird für seine Fähigkeit geschätzt, tief in die Haut einzudringen und dort Feuchtigkeit zu spenden, was es zu einem wertvollen Bestandteil in der dermatologischen Pflege macht.