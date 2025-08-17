Anti-Aging Wunderwaffe

Je älter wir jedoch werden, umso mehr bauen sich die körpereigenen Kupferpeptide ab. Das lässt sich anhand neu entstandener Falten erkennen. Deshalb lohnt es sich, den Wirkstoff in die Skincare-Routine einzubinden. Ohne Peptide kann unsere Haut nämlich nicht gleich gut Feuchtigkeit aufnehmen. Das führt zu faltiger und schlaffer Haut. Durch den Gebrauch des Wirkstoffes wird unsere Haut unterstützt, ihr Gleichgewicht zu finden und sieht dadurch beruhigter und jünger aus.