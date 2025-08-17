Kupferpeptide sind eine Art Eiweiss, also Mini-Proteine. Diese sind auch in Hormonen oder Neurotransmitter zu finden. Die Peptide kommen ganz natürlich in unserem Körper vor und eignen sich super für die Hautregeneration. Sie unterstützen den Körper bei der Kollagenproduktion, was für eine elastische und straffere Haut sorgt. Ausserdem haben sie eine entzündungshemmende Wirkung, was eine schnelle Wundheilung unterstützt.
Anti-Aging Wunderwaffe
Je älter wir jedoch werden, umso mehr bauen sich die körpereigenen Kupferpeptide ab. Das lässt sich anhand neu entstandener Falten erkennen. Deshalb lohnt es sich, den Wirkstoff in die Skincare-Routine einzubinden. Ohne Peptide kann unsere Haut nämlich nicht gleich gut Feuchtigkeit aufnehmen. Das führt zu faltiger und schlaffer Haut. Durch den Gebrauch des Wirkstoffes wird unsere Haut unterstützt, ihr Gleichgewicht zu finden und sieht dadurch beruhigter und jünger aus.
Anwendung
Die Kupferpeptide können morgens und abends auf das gereinigte Gesicht aufgetragen werden. Sie sind generell gut verträglich und irritieren die Haut in den meisten Fällen nicht. Die Wirkung kann aber durch den Mix mit anderen Stoffen verringert werden. Da das ziemlich schade wäre, sollte es nicht zusammen mit Vitamin C und säurehaltigen Peelings verwendet werden. Feuchtigkeitscremes und Hyaluronsäure hingegen vertragen sich gut mit den Kupferpeptiden.
Produkte
Viele Produkte geben an, in ihren Cremes Kupfer zu haben. Doch der Anteil der Kupferpeptide darin ist so gering, dass sie eigentlich keinen Effekt haben. Das liegt daran, dass der Inhaltsstoff eher teuer ist. Wir haben einige Produkte herausgesucht, die preiswert sind und trotzdem noch genügend Kupfer enthalten: