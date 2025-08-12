Darum tut uns Dry Brushing so gut

Es hilft beim Aufwachen

Dry Brushing funktioniert morgens wie abends, hat aber einen entscheidenden Vorteil, wenn es man sich dazu bereit erklärt, den Wecker fünf Minuten früher zu stellen: Die kreisenden Bewegungen mit der Bürste regen die Durchblutung an und haben dadurch einen vitalisierenden Effekt. Der sanfte Energiekick am Morgen macht wach, ohne direkt zu stressen. Und der Espresso zum Frühstück? Ab sofort überflüssig.

Dry Brushing hält uns gesund

Das Lymphsystem ist so etwas wie die körpereigene Müllabfuhr – ist es beeinträchtigt, kann das zu Entzündungen und Krankheiten führen. Dry Brushing wirkt dem entgegen: Es stimuliert das Lymphsystem und unterstützt unseren Körper so dabei, Krankheitserreger auszuschalten. Im Klartext: Actimel bleibt ab jetzt im Supermarkt stehen, stattdessen übernimmt die Bürste den Job und stärkt unsere Abwehrkräfte.