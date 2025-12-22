Das hilft gegen platte und wirre Mützenhaare

Es könnte alles so einfach sein: So kalt der Winter auch sein mag, er verschont uns immerhin vom ständigen, inneren Druck, unsere Beine rasieren zu müssen, uns über unser Outfit unter der Jacke Gedanken machen zu müssen und vor allem vor Bad Hair Days. Mütze auf, raus, fertig. Da gibt es nur ein klitzekleines Problem: Wäre es gesellschaftlich angebracht, die Mütze im Laufe des Tages irgendwann wieder abzusetzen, wird aus dem Bad- ein Katastrophen-Hair-Day. Aber keine Panik, es gibt Hilfe. Hier und jetzt, von uns für euch.