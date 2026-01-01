Das ist die richtige Pflege nach einer langen Partynacht

«Bin ich das wirklich?», mag so manche*r morgens beim Blick in den Spiegel denken. Wenig Schlaf, zu viel Alkohol oder auch die vergangenen stressigen Winterwochen machen sich leider ziemlich fies durch Falten und mit dunklen Augenringen im Gesicht bemerkbar. Dagegen hilft viel trinken (Kräutertee, Ingwer- oder Zitronenwasser), das Gesicht nach dem Aufstehen mit kühlem Wasser zu erfrischen oder gleich unter die kalte Dusche zu springen. Und danach gibt es Kaffee – als Eye Patches. «Der Effekt ist ähnlich wie bei einem Espresso, den man trinkt. Die Haut unter den Augen bekommt sofort einen Kick. Sie schwillt ab, wird geglättet und erhält einen Feuchtigkeitsbooster», sagt Geraldine Khakshouri, Gründerin des Onlineshops Muse Beauty. Zur Kosmetik ist sie über die Fotografin gekommen. Für schöne Bilder ist eine gepflegte Haut Grundvoraussetzung: «Da möchte man einen Frische-Look mit Glow, aber keinen Fettglanz.»
Eye Patches sind die perfekte Last-Minute-Lösung, um Frische ins Gesicht zu bringen. «Vor einer Party, oder wenn man sich am Morgen danach knittrig fühlt und wieder zu seinem alten Ich zurückkommen möchte.» Wer nach dem Feiern noch die Muse hat, soll nach dem Abschminken und Reinigen des Gesichts gleich eine Maske auftragen. «Sie kann dann gut einwirken und morgens sieht man gleich den belebenden Effekt», so Geraldine Khakshouri.
Ebenfalls wunderbar ist ein Serum. «Vor der Party zaubert es einen Glow ins Gesicht und nach der Feier gibt es der Haut Feuchtigkeit zurück.» Geraldine Khakshouri empfiehlt zum Beispiel ein Serum von Oio Lab, ein Kosmetik-Label aus Polen, das die Brücke zwischen Natur und Wissenschaft schlägt. Mit den Produkten arbeitet übrigens auch Joanna Czech, eine der gefragtesten amerikanischen Kosmetikerinnen. Zu ihren Kundinnen gehören Schauspielerinnen wie Uma Thurman oder Cate Blanchett.