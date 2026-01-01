Das ist die richtige Pflege nach einer langen Partynacht

«Bin ich das wirklich?», mag so manche*r morgens beim Blick in den Spiegel denken. Wenig Schlaf, zu viel Alkohol oder auch die vergangenen stressigen Winterwochen machen sich leider ziemlich fies durch Falten und mit dunklen Augenringen im Gesicht bemerkbar. Dagegen hilft viel trinken (Kräutertee, Ingwer- oder Zitronenwasser), das Gesicht nach dem Aufstehen mit kühlem Wasser zu erfrischen oder gleich unter die kalte Dusche zu springen. Und danach gibt es Kaffee – als Eye Patches. «Der Effekt ist ähnlich wie bei einem Espresso, den man trinkt. Die Haut unter den Augen bekommt sofort einen Kick. Sie schwillt ab, wird geglättet und erhält einen Feuchtigkeitsbooster», sagt Geraldine Khakshouri, Gründerin des Onlineshops Muse Beauty. Zur Kosmetik ist sie über die Fotografin gekommen. Für schöne Bilder ist eine gepflegte Haut Grundvoraussetzung: «Da möchte man einen Frische-Look mit Glow, aber keinen Fettglanz.»